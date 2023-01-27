Обзор иноСМИ: надежды США на Абрамовича и секрет отставок на Украине

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WSJ: Абрамович не оправдал расчета США

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The Wall Street Journal заявила, что российский миллиардер Роман Абрамович не оправдал расчетов США, планировавших сделать его главным посредником в мирных переговорах России и Украины. По данным газеты, Абрамович продолжает принимать участие в контактах между странами, но теперь его роль ограничена переговорами об обмене пленными и зерновой сделке.

По данным WSJ, бизнесмен доводит до Кремля позицию Украины, а затем сообщает Киеву точку зрения российских властей. Как утверждает издание, Абрамович по-прежнему приемлемый посредник для президента России Владимира Путина, а также для Киева и его союзников. WSJ отмечает, что из-за своих планов на Абрамовича США не ввели против него санкции (в отличие от ЕС и Великобритании).

The Hill: Зеленский пытается угодить США увольнениями

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию увольнений среди губернаторов и правительственных чиновников. Как пишет The Hill, так Зеленский пытается убедить Берлин и Вашингтон, что его команда привержена борьбе с коррупцией, «даже если в коррупционных схемах замешан один из его ближайших советников» (речь идет об уволенном замглавы офиса Зеленского Кирилле Тимошенко).

The Hill отмечает, что усилия Зеленского были быстро вознаграждены. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2, а США согласовали передачу Киеву 31 танка M1 Abrams. Увольнения чиновников - продолжение «длинной чередой расчетливых шагов, направленных на укрепление политического контроля Зеленского в Киеве и создание пути для вступления Украины в ЕС, а в идеале - в НАТО». The Hill отмечает, что во время кризиса Зеленский получил беспрецедентную власть и главный вопрос - сможет ли он отказаться от нее, когда придет время, чтобы «позволить демократии полностью укорениться и расцвести».

Достанутся ли Киеву французские танки

После объявления о поставках Украине немецких «Леопардов» и американских «Абрамсов» возник вопрос - последует ли Франция примеру союзников и поставит Киеву часть из имеющихся у нее 226 танков Leclerc, пишет Le Monde.

Между Парижем и Киевом уже несколько недель идут «обсуждения целесообразности» поставок «Леклерков» украинским силам. Окончательное решение до сих пор не принято. Источник в военных кругах заявил изданию, что французским танкам необходима значительная материально-техническая поддержка: к примеру, для обслуживания 13 «Леклерков», развернутых в Румынии, требуется 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Франция сможет поставить Киеву максимум 10-20 танков, соотношение затрат и выгод такой поставки выглядит неудовлетворительным.

В немецком МИД попросили прощения за шутку о визите Лаврова в Африку

В англоязычном аккаунте МИД Германии написали, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Африку «не ради леопардов, а чтобы убеждать, что партнеры Украины хотят уничтожить все русское». Как рассказал Spiegel, на твит немецких дипломатов ответила представитель главы комиссии Африканского союза Эбба Калондо.

Она напомнила, что глава МИД Германии Анналена Бербок тоже посетила Африку в середине января. Калондо поинтересовалась, приезжала ли министр посмотреть на животных. Она призвала МИД Германии прекратить распространять «ужасающие клише» в геополитических целях. Позже в МИД принесли извинения за свой твит и отметили, что упоминание леопардов было игрой слов на фоне решения Берлина поставить Украине танки Leopard.

Зеленского сравнили со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»

Такого, как Владимир Зеленский, в соседи не захочешь - дашь ему газонокосилку, он попросит дрель, а, получив ее, потребует и бензопилу, пишет немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что Зеленский не может насытиться поставками западного оружия и просит все больше - «сначала базуки, потом танки, а теперь уже самолеты и боевые корабли».