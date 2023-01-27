Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом пишет РИА Новости.
По итогам встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Жапаров уточнил, что таким образом поставлена точка в вопросе границ. По его словам, сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики.
«Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном», — сказал он.
Кроме того, Жапаров предложил узбекской стороне подписать договор о союзнических отношениях.
«Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств», - сказал он.
Ранее в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров провели встречу в узком составе. По словам Мирзиеева, сторонам удалось в последние два года вывести двусторонние отношения на совершенно новый уровень.