Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ

Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись ратификационными грамотами, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом пишет РИА Новости.

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По итогам встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Жапаров уточнил, что таким образом поставлена точка в вопросе границ. По его словам, сотрудничество с Узбекистаном — одно из приоритетных направлений киргизской внешней политики.

«Мы сегодня также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном», — сказал он.

Кроме того, Жапаров предложил узбекской стороне подписать договор о союзнических отношениях.

«Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств», - сказал он.