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14 минут назад

Власти сообщают о воздушной тревоге в четырех областях Украины

Газета.Ru

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Власти сообщают о воздушной тревоге в четырех областях Украины
Фото: YouTubeYouTube

По информации агентства, тревогу объявили на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины. Сигнал прозвучал в 09:25 часов по мск.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил о начале аварийных отключений электричества из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. По его словам, самая сложная ситуация складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о проблемах с водоснабжением. Были повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщалось о перебоях с энергоснабжением. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В мире,Герман Галущенко,
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