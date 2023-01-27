Власти сообщают о воздушной тревоге в четырех областях Украины

По информации агентства, тревогу объявили на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины. Сигнал прозвучал в 09:25 часов по мск.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил о начале аварийных отключений электричества из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. По его словам, самая сложная ситуация складывается в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о проблемах с водоснабжением. Были повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщалось о перебоях с энергоснабжением. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.