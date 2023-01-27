США ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ* в Сомали

Американские военные ликвидировали главаря «Исламского Государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сомали Билала-аль-Судани. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона рассказал, что военные провели наступательную операцию на севере Сомали, в результате которой убили несколько членов ИГ*, в том числе и Аль-Судани. Она прошла 25 января в соответствии с распоряжением президента США Джо Байдена. Из мирных жителей в результате действий американских военнослужащих никто не пострадал.

«Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции», — добавил министр обороны.

Остин назвал Аль-Судани ключевым координатором глобальной сети террористической организации, а также ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и финансирование террористических атак по всему миру, в том числе и в Афганистане.