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19 минут назад

Американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГ* в Сомали

Никита Бородкин

Американские военные ликвидировали главаря «Исламского Государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сомали Билала-аль-Судани. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

США ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ* в Сомали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Пентагона рассказал, что военные провели наступательную операцию на севере Сомали, в результате которой убили несколько членов ИГ*, в том числе и Аль-Судани. Она прошла 25 января в соответствии с распоряжением президента США Джо Байдена. Из мирных жителей в результате действий американских военнослужащих никто не пострадал.

«Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции», — добавил министр обороны.

Остин назвал Аль-Судани ключевым координатором глобальной сети террористической организации, а также ответственным за усиление присутствия ИГ* в Африке и финансирование террористических атак по всему миру, в том числе и в Афганистане.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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