Пока вы спали: Главная задача посла США в РФ и новые антироссийские санкции Японии

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Захарова призвала посла прояснить позицию Германии по конфликту на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила посла Германии прояснить противоречащие друг другу заявления немецкого внешнеполитического ведомства по конфликту на Украине. Соответствующее обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», - написала Мария Захарова.

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониальную зависимость Африки

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США и европейские страны, которые требуют от Африки прекратить сотрудничество с Москвой, стремятся восстановить колониализм на континенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что в Африке регулярно появляются западные делегации, которые

«с упорством, достойным лучшего применения», добиваются от африканских стран прекращения сотрудничества с Россией.

«И не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде», - констатировал он.

Стало известно о главной задаче нового посла США в России

Новый посол США в Москве Линн Трейси будет решать проблемы двусторонних отношений, обеспечивая реализацию американских интересов. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, пишут «Известия».

Он отметил, что посол уже прибыла в Москву и Госдепартамент рассчитывает, что верительные грамоты она вручит в ближайшие дни. «Конечно, она будет решать вопросы наших двусторонних отношений. Посол Трейси намерена работать над этими задачами, чтобы обеспечить реализацию американских интересов в различных сферах», - пояснил Ведант Пател.

Пентагон допустил возможность поставок на Украину F-16

Вашингтон не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16. Об со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения», - подчеркнула она, отметив при этом, что истребители F-16 являются «сложной системой», для управления которой требуется обучение.

Япония объявила о новом пакете санкций против России

Правительство Японии расширяет санкции против России и вводит с 3 февраля запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и роботов. Полный перечень запрещенной к экспорту в Россию продукции опубликовало Министерство экономики, торговли и промышленности страны.