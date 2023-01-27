В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европе стоит готовиться к новой волне беженцев с Украины. Об этом пишет Spiegel.

По его словам, новую волну беженцев можно ожидать из-за усиления давления российской армии на восточном направлении. Он отметил, что каждая новая эскалация конфликта провоцирует новые потоки беженцев.

"Каждый раз, когда боевые действия усиливаются, люди, естественно, хотят укрыться в безопасности", - пояснил Гранди.