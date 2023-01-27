В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
11 минут назад

В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Газета.Ruиещё 3

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европе стоит готовиться к новой волне беженцев с Украины. Об этом пишет Spiegel.

В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, новую волну беженцев можно ожидать из-за усиления давления российской армии на восточном направлении. Он отметил, что каждая новая эскалация конфликта провоцирует новые потоки беженцев.

"Каждый раз, когда боевые действия усиливаются, люди, естественно, хотят укрыться в безопасности", - пояснил Гранди.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что украинские беженцы с инвалидностью сталкиваются с трудностями при получении пособий в Польше, так как их медицинские справки не признаются местными властями. Процедура установления статуса лица с инвалидностью для граждан Украины продолжает оставаться долгосрочной и проблематичной.

В мире,Ирина Верещук,Филиппо Гранди,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители