В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европе стоит готовиться к новой волне беженцев с Украины. Об этом пишет Spiegel.
По его словам, новую волну беженцев можно ожидать из-за усиления давления российской армии на восточном направлении. Он отметил, что каждая новая эскалация конфликта провоцирует новые потоки беженцев.
"Каждый раз, когда боевые действия усиливаются, люди, естественно, хотят укрыться в безопасности", - пояснил Гранди.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что украинские беженцы с инвалидностью сталкиваются с трудностями при получении пособий в Польше, так как их медицинские справки не признаются местными властями. Процедура установления статуса лица с инвалидностью для граждан Украины продолжает оставаться долгосрочной и проблематичной.