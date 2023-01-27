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10 минут назад

Израиль нанес удар по объектам в Палестине

Никита Бородкин

В пятницу, 27 января, Израиль нанес авиаудар по центрам подготовки боевиков движения ХАМАС в Палестине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Израиль нанес удар по объектам в Палестине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами и истребителям ВВС Израиля — он стал ответом на ракетный обстрел израильской территории со стороны ХАМАС. Информации о возможных жертвах и пострадавших в результате атаки пока нет.

Отметим, что ракетная атака боевиков произошла после операции израильской армии в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев. Как сообщало палестинское информагентство WAFA, в четверг, 26 января, значительное число израильских военных вошли в лагерь беженцев и открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам.

По версии Израиля, подразделения армии вошли в лагерь с целью «нейтрализации находящихся там террористов».

В мире,Хамас,
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