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31 минуту назад

В парламенте Франции назвали санкции против России одной из причин энергокризиса

RT на русском

Депутат Национального собрания Мари-Франс Лоро заявила, что энергетический кризис, с которым столкнулась Франция, отчасти вызван антироссийскими санкциями. Подробнее свою позицию по этому вопросу парламентарий изложила в обращении к министру энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше, с которым ознакомился RT.

Во Франции санкции против РФ сочли одной из причин энергокризиса
Фото: ТАССТАСС

Так, Лоро отметила, что новый энергокризис в стране вызван в том числе финансовыми ограничениями, введёнными против России в связи с ситуацией на Украине.

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«Вводя санкции в отношении России, французы также подверглись санкциям. Они ежедневно сталкиваются с их влиянием, в частности со взрывным ростом цен на энергоносители», — уточнила депутат.

Она объяснила, что сегодня Франция вынуждена покупать сырьё не «по весьма выгодной стоимости» у России, как раньше, а «по сильно завышенным ценам» у других стран, например у Соединённых Штатов.

«США могут продавать сланцевый газ во Францию, тогда как ЕС запретил его добычу на территории Европы в силу экологических причин», — подчеркнула Лоро.

Вместе с тем она напомнила, что 5 декабря 2022 года в силу вступило эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года будет действовать аналогичное эмбарго на импорт нефтепродуктов. По словам Лоро, такая политика приведёт к дальнейшему росту цен в том числе на дизельное топливо, крупным импортёром которого является Франция.

«Венгрия, Словакия и Чехия в силу географической изолированности освобождены от режима эмбарго и продолжают импортировать российскую нефть по трубопроводу. Таким образом, экономические интересы этих государств защищены», — констатировала депутат.

На этом фоне парламентарий обратилась к Панье-Рюнаше с вопросом, почему Франция не снимет эмбарго на поставки сырья из России, чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса.

В декабре стало известно, что министры энергетики стран — членов ЕС согласовали лимит цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). До этого в Евросоюзе приняли решение ввести потолок цен на нефть из России, перевозимую морским путём, в $60 за баррель.

Президент России Владимир Путин заявил, что потолок цен на газ, так же как и на нефть, ни к чему хорошему не приведёт.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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