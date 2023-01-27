Япония заморозила активы российских чиновников

Япония расширила персональные санкции в отношении российских чиновников, причастных к конфликту на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Японии.
Как говорится в публикации, дополнительные персональные санкции коснулись вице-премьеров России Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева, министра юстиции Константина Чуйченко и философа Александра Дугина.
Кабинет министров Японии одобрил заморозку их активов. Меры вступят в силу 3 февраля.