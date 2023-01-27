В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
8 минут назад

Япония заморозила активы российских чиновников

Елена Прошина

Япония расширила персональные санкции в отношении российских чиновников, причастных к конфликту на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Японии.

Япония заморозила активы российских чиновников
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, дополнительные персональные санкции коснулись вице-премьеров России Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева, министра юстиции Константина Чуйченко и философа Александра Дугина.

Кабинет министров Японии одобрил заморозку их активов. Меры вступят в силу 3 февраля.

В мире,Михаил Мизинцев,Дмитрий Чернышенко,Константин Чуйченко,Александр Дугин,Андрей Белоусов,Элла Памфилова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители