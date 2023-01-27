ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов из сектора Газа в пятницу ночью нанесли удары по объектам на территории анклава, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на эту атаку [со стороны Газы] истребители Армии обороны Израиля поразили подземный цех по производству ракет, принадлежащий террористической организации ХАМАС в Магази, в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули израильские военные, этот удар должен значительно сократить возможности ХАМАС по интенсификации ударов и накоплению вооружений.
Помимо этого, истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС на севере сектора Газа, сообщили в пресс-службе. "Эта база служила важным центром для террористической деятельности ХАМАС", - заявили военные.
"Армия обороны Израиля возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую со стороны сектора Газа, она столкнется с последствиями из-за посягательства на безопасность Израиля", - указали в армейской пресс-службе.
В ночь на пятницу в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной атаке. По сообщениям пресс-службы Армии обороны Израиля, со стороны палестинского анклава в эту ночь было выпущено по меньшей мере пять ракет, три из них были перехвачены израильскими средствами ПВО, одна упала на открытой местности, еще одна рухнула на территории сектора Газа. Сообщений о пострадавших не поступало.
Операция израильских сил в Дженине
Ракетным обстрелам из Газы предшествовала крупная контртеррористическая операция, которую израильские силовики провели в четверг в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, ее целью были боевики радикальной группировки "Исламский джихад", причастные к терактам против израильтян и планировавшие новые атаки. По информации военных, в ходе операции произошли перестрелки, в результате которых шесть вооруженных подозреваемых были нейтрализованы, с израильской стороны пострадавших нет.
После операции израильское военное руководство провело совещания, по итогам которых начальник Генштаба Герци Халеви дал указание повысить боеготовность войск. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился усилить оборонительные мероприятия на всех границах страны, включая районы возле сектора Газа, а также на Западном берегу. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам совещаний с военным руководством заявил, что Израиль не стремится к эскалации с палестинцами, но готов к любому развитию событий.