ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов из сектора Газа в пятницу ночью нанесли удары по объектам на территории анклава, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ответ на эту атаку [со стороны Газы] истребители Армии обороны Израиля поразили подземный цех по производству ракет, принадлежащий террористической организации ХАМАС в Магази, в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули израильские военные, этот удар должен значительно сократить возможности ХАМАС по интенсификации ударов и накоплению вооружений.

Помимо этого, истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС на севере сектора Газа, сообщили в пресс-службе. "Эта база служила важным центром для террористической деятельности ХАМАС", - заявили военные.

"Армия обороны Израиля возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую со стороны сектора Газа, она столкнется с последствиями из-за посягательства на безопасность Израиля", - указали в армейской пресс-службе.

В ночь на пятницу в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной атаке. По сообщениям пресс-службы Армии обороны Израиля, со стороны палестинского анклава в эту ночь было выпущено по меньшей мере пять ракет, три из них были перехвачены израильскими средствами ПВО, одна упала на открытой местности, еще одна рухнула на территории сектора Газа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Операция израильских сил в Дженине

Ракетным обстрелам из Газы предшествовала крупная контртеррористическая операция, которую израильские силовики провели в четверг в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, ее целью были боевики радикальной группировки "Исламский джихад", причастные к терактам против израильтян и планировавшие новые атаки. По информации военных, в ходе операции произошли перестрелки, в результате которых шесть вооруженных подозреваемых были нейтрализованы, с израильской стороны пострадавших нет.