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34 минуты назад

В Казахстане вступают в силу ужесточенные миграционные нормы

ТАСС

Обновленные правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступают в силу с пятницы. Соответствующие изменения в миграционное законодательство утвердило 17 января правительство республики.

В Казахстане вступают в силу ужесточенные миграционные нормы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, разрешенный срок пребывания в Казахстане заканчивается для иммигрантов, прибывших в страну в не требующем получения визы порядке, по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. При этом для граждан государств - членов ЕАЭС положенный срок завершается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения казахстанской границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Ранее для иммигрантов, приезжающих без визы, и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, они могли выехать из страны и снова въехать в нее, чтобы счет дней пребывания начался заново. Нововведения не будут касаться прибывших в Казахстан по визе, а также тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное пребывание (РВП). Для этих категорий иностранцев разрешенный срок нахождения будет определяться соответствующим документом, то есть визой или РВП.

МВД Казахстана отмечало, что в международной практике действуют аналогичные требования. В частности, они распространяются на граждан Казахстана в Белоруссии, России, Грузии и на Украине. В министерстве также поясняли, что в случае обнаружения при прибытии в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания Пограничная служба республики может ограничить въезд в страну.

В мире,ЕАЭС,
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