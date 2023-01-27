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1 час назад

МИД ФРГ исключил участие в конфликте через помощь Украине

Газета.Ruиещё 4

26 января МИД Германии заявило, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта. Заявление было выпущено после слов главы МИД Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, пишет газета "Известия".

МИД ФРГ исключил участие в конфликте через помощь Украине
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бербок сказала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". После чего призвала увеличить помощь Украине. МИД ФРГ направило ответ изданию Der Spiegel, в котором указало, что украинский конфликт является "войной против европейского мирного порядка и международного права".

В сообщении распространенном европейским внешнеполитическим ведомством говорится: "Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта". Ранее сообщалось, что мнения западных политиков в связи с объявленной 25 января поставкой танков Leopard и Abrams Украине разделились.

Так, глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не испытывает радости в связи с передачей танков Киеву. В ООН считают, что танки не приближают мир. Президент Хорватии Миланович вовсе оказался удивлен, что западные страны воюют с Россией, а также напомнил, чем закончился предыдущий поход немецких танков по Украине 80 лет назад. Довольны поставкой в Варшаве, поскольку, по словам президента Польши Моравецкого, "танки создаются не для парадов".

В мире,Выборы на Украине,ООН,
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