МИД ФРГ исключил участие в конфликте через помощь Украине

26 января МИД Германии заявило, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта. Заявление было выпущено после слов главы МИД Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, пишет газета "Известия".
Бербок сказала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". После чего призвала увеличить помощь Украине. МИД ФРГ направило ответ изданию Der Spiegel, в котором указало, что украинский конфликт является "войной против европейского мирного порядка и международного права".
В сообщении распространенном европейским внешнеполитическим ведомством говорится: "Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта". Ранее сообщалось, что мнения западных политиков в связи с объявленной 25 января поставкой танков Leopard и Abrams Украине разделились.
Так, глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не испытывает радости в связи с передачей танков Киеву. В ООН считают, что танки не приближают мир. Президент Хорватии Миланович вовсе оказался удивлен, что западные страны воюют с Россией, а также напомнил, чем закончился предыдущий поход немецких танков по Украине 80 лет назад. Довольны поставкой в Варшаве, поскольку, по словам президента Польши Моравецкого, "танки создаются не для парадов".