МИД ФРГ исключил участие в конфликте через помощь Украине

26 января МИД Германии заявило, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта. Заявление было выпущено после слов главы МИД Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, пишет газета "Известия".

Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости» Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бербок сказала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". После чего призвала увеличить помощь Украине. МИД ФРГ направило ответ изданию Der Spiegel, в котором указало, что украинский конфликт является "войной против европейского мирного порядка и международного права".

В сообщении распространенном европейским внешнеполитическим ведомством говорится: "Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта". Ранее сообщалось, что мнения западных политиков в связи с объявленной 25 января поставкой танков Leopard и Abrams Украине разделились.