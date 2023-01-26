В Госдепе озвучили главную задачу посла Трейси в РФ

Главной задачей нового посла США в России Линн Трейси является работа над проблемами двусторонних отношений с целью защиты американских интересов. Об этом сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передают «Известия».
По его словам, Трейси уже прибыла в Москву и в США ожидают, что она в ближайшие дни вручит «свои верительные грамоты».
«Конечно, она будет решать вопросы наших двусторонних отношений. Посол Трейси намерена работать над этими задачами, чтобы обеспечить реализацию американских интересов в различных сферах», — отметил Пател.
Ранее сообщалось, что Трейси приступит к работе в Москве до конца января.
Она является специалистом по России и хорошо владеет русским языком. В 1986 году Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве, а с 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ. Также она возглавляла диппредставительство в Армении.