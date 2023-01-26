В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
15 минут назад

В Госдепе озвучили главную задачу посла Трейси в РФ

Елена Прошина

Главной задачей нового посла США в России Линн Трейси является работа над проблемами двусторонних отношений с целью защиты американских интересов. Об этом сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передают «Известия».

В Госдепе озвучили главную задачу посла Трейси в РФ
Фото:  Посольство США в России/Twitter Посольство США в России/Twitter

По его словам, Трейси уже прибыла в Москву и в США ожидают, что она в ближайшие дни вручит «свои верительные грамоты».

«Конечно, она будет решать вопросы наших двусторонних отношений. Посол Трейси намерена работать над этими задачами, чтобы обеспечить реализацию американских интересов в различных сферах», — отметил Пател.

Ранее сообщалось, что Трейси приступит к работе в Москве до конца января.

Она является специалистом по России и хорошо владеет русским языком. В 1986 году Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве, а с 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ. Также она возглавляла диппредставительство в Армении.

В мире,Линн Трейси,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители