В Госдепе озвучили главную задачу посла Трейси в РФ

Главной задачей нового посла США в России Линн Трейси является работа над проблемами двусторонних отношений с целью защиты американских интересов. Об этом сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передают «Известия».

Фото: Посольство США в России/Twitter Посольство США в России/Twitter

По его словам, Трейси уже прибыла в Москву и в США ожидают, что она в ближайшие дни вручит «свои верительные грамоты».

«Конечно, она будет решать вопросы наших двусторонних отношений. Посол Трейси намерена работать над этими задачами, чтобы обеспечить реализацию американских интересов в различных сферах», — отметил Пател.

Ранее сообщалось, что Трейси приступит к работе в Москве до конца января.