Хорватский президент напомнил ФРГ о неудачной попытке воевать с РФ в прошлом

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы в прошлом уже пытались воевать с Россией, но ничего хорошего из этого не вышло. Он отметил, что Загреб не намерен принимать участие в очередной такой попытке, передает ТАСС.

По словам Милановича, Хорватия не должна «ни в коем случае оказывать военную помощь».

«Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — сказал он.

Также президент Хорватии посоветовал Бербок и Шольцу определить кто из них все же канцлер ФРГ. Миланович обратил внимание на то, что со стороны обоих звучат заявления о войне с Россией, но во втором случае они «несколько мягче».

«Если мы воюем с РФ, тогда мы посмотрим, что нам делать, и мы не будем спрашивать Германию, что она об этом думает. Я долго в политике, наша страна прошла все, но такого безумия я еще не видел», — заключил он.