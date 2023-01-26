Хорватский президент напомнил ФРГ о неудачной попытке воевать с РФ в прошлом

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы в прошлом уже пытались воевать с Россией, но ничего хорошего из этого не вышло. Он отметил, что Загреб не намерен принимать участие в очередной такой попытке, передает ТАСС.
По словам Милановича, Хорватия не должна «ни в коем случае оказывать военную помощь».
«Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — сказал он.
Также президент Хорватии посоветовал Бербок и Шольцу определить кто из них все же канцлер ФРГ. Миланович обратил внимание на то, что со стороны обоих звучат заявления о войне с Россией, но во втором случае они «несколько мягче».
«Если мы воюем с РФ, тогда мы посмотрим, что нам делать, и мы не будем спрашивать Германию, что она об этом думает. Я долго в политике, наша страна прошла все, но такого безумия я еще не видел», — заключил он.
Ранее Бербок в контексте поставок танков Украине заявила, что Евросоюз долен делать больше для защиты этой страны. По ее словам, ключевой момент заключает в том, чтобы западные государства действовали сообща, а не играли в игру «найди виноватого», поскольку они «ведут войну против России, а не друг против друга».