Джонсон напомнил журналистке о жертвах русского народа в ВОВ

"Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы [во время Великой Отечественной войны], чтобы победить нацистов. И украинцы тоже", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос украинской журналистки в интервью телеканалу "Рада", показанному в четверг.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье об итогах 2022 года, опубликованной в "Российской газете", напомнил, что и прошлый год, и как минимум восемь предыдущих лет, если вести отсчет с Крымской весны, прошли под знаком нарастания "дикой, иррациональной русофобии в западном мире". В качестве примера оголтелой русофобии Медведев также привел действия киевских властей, которые, по его словам, "выслуживаясь перед "хозяевами" и по своему скудоумию, отчаянно стремятся "запретить" не только любые контакты своих граждан и бизнеса с Россией, но и любой "русский дух", русскую культуру - даже ту, которая по праву стала мировой классикой".