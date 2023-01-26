В ООН прокомментировали поставки западных танков на Украину

«Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда Киеву будут поступать новые вооружения. То, что мы хотим видеть — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал Дюжаррик.