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8 минут назад

В ООН прокомментировали поставки западных танков на Украину

Елена Прошина

ООН хочет установления мира и решение западных стран о поставках Украине танков не является движение к нему. Об этом заявил постоянный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит «РИА Новости».

В ООН прокомментировали поставки западных танков на Украину
Фото:  U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias

«Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда Киеву будут поступать новые вооружения. То, что мы хотим видеть — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал Дюжаррик.

По его мнению, для украинцев сейчас разыгрывается весьма «плохой сценарий». Также Дюжаррик отметил, что поставки вооружений Киеву не остановят ООН в «оказании гуманитарной помощи».

В мире,СВО,Стефан Дюжаррик,ООН,
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