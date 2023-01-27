Франция отказалась признать свое участие в войне с Россией

Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. Ее цитирует Le Point.

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«Мы не воюем с Россией, и никто из наших партнеров не находится в состоянии войны», — сказала она, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.

Ранее Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах в Париже сообщало, что Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине.