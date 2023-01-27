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43 минуты назад

Франция отказалась признать свое участие в войне с Россией

Lenta.ruиещё 4

Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. Ее цитирует Le Point.

Франция отказалась признать свое участие в войне с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не воюем с Россией, и никто из наших партнеров не находится в состоянии войны», — сказала она, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.

Ранее Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах в Париже сообщало, что Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине.

В воскресенье 22 января президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.

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