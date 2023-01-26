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57 минут назад

В Кот-д'Ивуаре от неизвестной болезни умерли более 10 детей

ТАССиещё 1

По меньшей мере 12 детей умерли за последние два месяца в одной из деревень центральной части Кот-д'Ивуара от неустановленной болезни. Об этом сообщило в четверг Agence France Presse со ссылкой на представителей местной общины.

В Кот-д'Ивуаре от неизвестной болезни умерли более 10 детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Возраст умерших в деревне Кпо-Каханкро составляет от одного года до восьми лет, заявил председатель сельского молодежного объединения Пол Куасси. По его словам, заболевшие дети впадают в оцепенение, которое сопровождается рвотой.

Специалисты посетили деревню в декабре 2022 года, когда умерли первые заболевшие. Анализы взятых у них для образцов тканей пока не дали ученым возможность установить причину заболевания.

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