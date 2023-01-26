В Кот-д'Ивуаре от неизвестной болезни умерли более 10 детей

По меньшей мере 12 детей умерли за последние два месяца в одной из деревень центральной части Кот-д'Ивуара от неустановленной болезни. Об этом сообщило в четверг Agence France Presse со ссылкой на представителей местной общины.

Возраст умерших в деревне Кпо-Каханкро составляет от одного года до восьми лет, заявил председатель сельского молодежного объединения Пол Куасси. По его словам, заболевшие дети впадают в оцепенение, которое сопровождается рвотой.