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31 минуту назад

Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии

Илья Родин

Певцы с российским и белорусским гражданством не будут допущены к участию в Международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии. Об этом пишет РИА «Новости».

Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Фото: РамблерРамблер

Организаторы пояснили, что «конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами». Соответственно, заявки на участие в нем от граждан РФ и Белоруссии приниматься не будут.

Напомним, что конкурс королевы Сони проходит в Норвегии с 1988 года. В нем участвуют исключительно вокалисты.

Прошлый конкурс состоялся в 2021 году. Победу на нем одержала российская певица, артистка Молодежной оперной программы Большого театра сопрано Мария Мотолыгина.

В 2023 году мероприятие пройдет с 15 до 26 августа.

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