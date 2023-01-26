Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии

Певцы с российским и белорусским гражданством не будут допущены к участию в Международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии. Об этом пишет РИА «Новости».

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Организаторы пояснили, что «конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами». Соответственно, заявки на участие в нем от граждан РФ и Белоруссии приниматься не будут.

Напомним, что конкурс королевы Сони проходит в Норвегии с 1988 года. В нем участвуют исключительно вокалисты.

Прошлый конкурс состоялся в 2021 году. Победу на нем одержала российская певица, артистка Молодежной оперной программы Большого театра сопрано Мария Мотолыгина.