Соучредитель компании Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс полагает, что украинское правительство является одним из самых худших во всем мире. Об заявил об этом в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

"Довоенное украинское правительство - одно из худших в мире", - указал Гейтс.

Он также охарактеризовал кабмин Украины как "коррумпированный и подконтрольный лишь нескольким богатыми людям".

Миллиардер уточнил, что сельское хозяйство в республике развито намного лучше, чем в Соединенных Штатах, и назвал Украину "хлебной корзиной Европы".