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29 минут назад

Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из наихудших

Газета.Ruиещё 4

Соучредитель компании Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс полагает, что украинское правительство является одним из самых худших во всем мире. Об заявил об этом в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из наихудших
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Довоенное украинское правительство - одно из худших в мире", - указал Гейтс.

Он также охарактеризовал кабмин Украины как "коррумпированный и подконтрольный лишь нескольким богатыми людям".

Миллиардер уточнил, что сельское хозяйство в республике развито намного лучше, чем в Соединенных Штатах, и назвал Украину "хлебной корзиной Европы".

Ранее Гейтс говорил, что украинский конфликт отсрочит и снизит шансы своевременного достижения целей ООН в области устойчивого развития. По его мнению, в ходе конфликта тратятся ресурсы, также ситуация "оказывает огромное влияние на развивающиеся страны", цены на продовольствие и удобрения, что может привести к колоссальным потерям.

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