Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из наихудших

Соучредитель компании Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс полагает, что украинское правительство является одним из самых худших во всем мире. Об заявил об этом в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.
"Довоенное украинское правительство - одно из худших в мире", - указал Гейтс.
Он также охарактеризовал кабмин Украины как "коррумпированный и подконтрольный лишь нескольким богатыми людям".
Миллиардер уточнил, что сельское хозяйство в республике развито намного лучше, чем в Соединенных Штатах, и назвал Украину "хлебной корзиной Европы".
Ранее Гейтс говорил, что украинский конфликт отсрочит и снизит шансы своевременного достижения целей ООН в области устойчивого развития. По его мнению, в ходе конфликта тратятся ресурсы, также ситуация "оказывает огромное влияние на развивающиеся страны", цены на продовольствие и удобрения, что может привести к колоссальным потерям.