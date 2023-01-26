Будапешт обвинил Украину в жесткой мобилизации венгров

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию. Его слова передает РИА Новости.

"Наряду с украинцами погибают и венгры. Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию", - сказал Сийярто в разговоре с журналистами, трансляция велась в социальной сети Facebook.

Министр добавил, что в последние дни появились кадры того, "каким жестким образом" происходит мобилизация. По словам Сийярто, многие из призванных мужчин погибают.

Он также подчеркнул, что это является еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости мирных переговоров.

Ранее венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей сообщало, что Вооруженные силы Украины планируют набрать десять тысяч человек в Закарпатье после потерь под Соледаром.