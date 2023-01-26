Ответ Путина на теракты подорвал власть Зеленского

«Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена», — сказал он.

По его словам, политика российского лидера Владимира Путина по ликвидации украинской энергосистемы это приводит не только к обвалу экономики Киева, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского. Риттер также заявил о росте борьбы за украинскую власть и многочисленные интриги среди высшего руководства.