Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отправка Украине танков от стран Запада может привести к началу ядерного конфликта, а также призвал как можно скорее завершить военные действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!», – написал бывший президент США в своей социальной сети Truth Social.
Ранее власти Германии приняли решение отправить Украине 14 танков Leopard 2, а также дали разрешение другим странам на реэкспорт.
Кроме того, отправку 31 танка M1 Abrams на Украину также подтвердили в Белом доме.