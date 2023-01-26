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1 час назад

Трамп прокомментировал передачу западных танков Украине

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отправка Украине танков от стран Запада может привести к началу ядерного конфликта, а также призвал как можно скорее завершить военные действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!», – написал бывший президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее власти Германии приняли решение отправить Украине 14 танков Leopard 2, а также дали разрешение другим странам на реэкспорт.

Трампу пришлось объясняться перед Ким Чен Ыном за прозвище Little Rocket Man

Кроме того, отправку 31 танка M1 Abrams на Украину также подтвердили в Белом доме.

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