В Польше раскрыли тайный план в случае присоединения Украины к России

У Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России в первые дни специальной операции, заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский. По словам бывшего министра, польские власти даже могли бы согласиться с таким развитием событий. Ростовский отмечает, что также рассматривался вариант заключения сделки с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы.

Я считаю, что в правящей партии «Право и справедливость» до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план Б, — сказал Ростовский.

В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о подготовке во Львовской области плебисцита о присоединении к Польше, чтобы проанализировать реакцию чиновников и простых граждан.