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8 минут назад

В Польше раскрыли тайный план в случае присоединения Украины к России

News.ru

У Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России в первые дни специальной операции, заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский. По словам бывшего министра, польские власти даже могли бы согласиться с таким развитием событий. Ростовский отмечает, что также рассматривался вариант заключения сделки с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы.

В Польше раскрыли тайный план в случае присоединения Украины к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я считаю, что в правящей партии «Право и справедливость» до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план Б, — сказал Ростовский.

В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о подготовке во Львовской области плебисцита о присоединении к Польше, чтобы проанализировать реакцию чиновников и простых граждан.

Политолог Василий Колташов в свою очередь рассказал, что Польша может аннексировать Западную Украину. По его словам, она уже готовится взять под контроль украинскую энергетику. Политолог отметил, что Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион. Местное население в таком случае вернется к состоянию «угнетенных западных русинов», убежден эксперт.

В мире,Василий Колташов,Сергей Нарышкин,СВР России,Партия "Право и справедливость",
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