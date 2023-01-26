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1 час назад

Макрон назвал три условия для поставок танков Киеву

Никита Бородкин

После решения канцлера Германии Олафа Шольца отправить на Украину немецкие танки на президента Франции Эммануэля Макрона оказывается давление касательно поставок Киеву тяжелых танков Leclerc. Как пишет The Telegraph, французский лидер называл три условия, которые должны быть выполнены в обязательном порядке перед передачей бронетехники.

Макрон назвал три условия для поставок танков Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Макрон потребовал, чтобы поставка машин не привела к эскалации конфликта. Кроме того, они должны оказать реальную и эффективную помощь Киеву на поле боя. Также французский президент считает, что передача танков не должна ослабить оборону самой Франции.

Источники во французском правительстве в беседе с журналистами заявили, что первое условие уже выполнено. Вместе с тем еще два требования пока обсуждаются.

Отметим, что в воскресенье, 22 января, Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок Парижем Киеву танков Leclerc, заявил, что «ничто не исключено». В среду, 25 января, США и Германия объявили о планах поставить свои танки Киеву.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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