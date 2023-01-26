Макрон назвал три условия для поставок танков Киеву

После решения канцлера Германии Олафа Шольца отправить на Украину немецкие танки на президента Франции Эммануэля Макрона оказывается давление касательно поставок Киеву тяжелых танков Leclerc. Как пишет The Telegraph, французский лидер называл три условия, которые должны быть выполнены в обязательном порядке перед передачей бронетехники.

Так, Макрон потребовал, чтобы поставка машин не привела к эскалации конфликта. Кроме того, они должны оказать реальную и эффективную помощь Киеву на поле боя. Также французский президент считает, что передача танков не должна ослабить оборону самой Франции.

Источники во французском правительстве в беседе с журналистами заявили, что первое условие уже выполнено. Вместе с тем еще два требования пока обсуждаются.