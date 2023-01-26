Пока вы не уснули: реакция Кремля на поставки танков Киеву, МИД РФ о выборе Армении

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Песков прокомментировал поставки Украине танков

Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал Песков.

В МИД РФ заявили, что Армения сделала выбор в пользу Евросоюза

Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ относительно создания гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

В российском дипведомстве добавили, что "в случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении".

"Это неинтересно мне": Зеленский о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Это неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать», — заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский ранее запретил своим указом вести с Путиным. В мотивировочной части документа была указана «попытка аннексировать территории Украины».

WSJ: США давят на Турцию ради запрета полетов Boeing из РФ

Вашингтон пытается оказать давление на Анкару, призывая прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с деталями переговоров.

Отмечается, что в декабре высокопоставленными американскими чиновниками были озвучены последствия в случае предоставление услуг российским и белорусским перевозчикам. Это касалось, в частности, заправки самолетов и предоставления запасных частей.

Нарушители столкнутся со штрафами и потерей экспортных привилегий. Еще одной возможной мерой названо тюремное заключение.

В России поставлен антирекорд по спросу на потребительские товары

В 2022 году спрос на потребительские товары сократился на 3,4%, что стало крупнейшим показателем со времен кризиса 2014-2015 годов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В публикации отметили, что по итогам прошлого года номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) составил 13,6%. Однако продажи росли лишь за счет инфляции, вклад которой составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%. Это значение стало максимальным с 2015 года, когда оно было на уровне -1,5%.

Исследователи указали, что снижение продаж произошло из-за понижения реальных доходов населения. Это тренд прослеживался в течение 11 месяцев прошлого года, кроме марта, когда произошел резкий скачок спроса на фоне новостей об уходе западных компаний с российского рынка. Среди самых крупных игроков, покинувших Россию, стали Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и другие.

Стало известно о вхождении российских сил в Угледар

Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, продолжая вести бои с ВСУ, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», - рассказал он.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача ВС РФ состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи.

Прилепин заключил контракт и отправился в зону СВО

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения специальной военной операции России на Украине с целью выполнения боевых задач. Об этом «РИА Новости» сообщили в его пресс-службе.

Там отметили, что Прилепин начинал свою службу в составе ОМОН, а затем по этой причине решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией. Также в пресс-службе сопредседателя партии указали, что он с первых дней СВО оказывал всестороннюю помощь в проведении спецоперации. В частности, Прилепин лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.

Сценаристку «Папиных дочек» задержали за комментарии в чатах

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В Минске задержали сценаристку сериала «Папины дочки» Юлию Грицкевич, сообщает «Наша Нива». По информации издания, причиной стала публикация комментариев в чатах, разжигающих неприязнь к россиянам и силовикам.

Сценаристка проживала в столице Белоруссии и работала в российской компании Yellow Black and White, которая работала над сериалами «Папины дочки» и «Кухня», а также над побившим рекорд по кассовым сборам в России фильмом «Чебурашка».

Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России гражданах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

«Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — цитирует его ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

России предложили принять участие в Азиатских играх

EPA/TACC

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится на официальном сайте организации.