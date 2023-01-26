«Такое впечатление, что на Макрона "давят", чтобы он отправил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому наши танки «Леклерк». Поэтому мы также оказываем на него давление! За мир, против безумной эскалации в сторону третьей мировой войны», — рассказал политик.