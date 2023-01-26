Турция поможет Украине вернуть свет необычным способом

Турецкая компания Karpowership отправит на Украину несколько плавучих электростанций мощностью в 500 МВт, сообщает агентство Anadolu. Соответствующий меморандум был подписан с «Энергетической компания Украины». Как заверяют представители турецкой компании, электростанции смогут обеспечить энергией около миллиона домохозяйств.

Согласно плану, электростанции разместятся в акватории Молдавии и Румынии, а оттуда электроэнергия будет поступать на Украину. Сейчас турецкая и украинская энергокомпании ведут переговоры с властями стран. Представитель Karpowership Зейнеп Харези заявила, что компания рада помочь Украине в сложившейся беде.

Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее, — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 18 января больше половины энергетических объектов Украины получили повреждения. По его словам, примерно 160 тысяч объектов украинской инфраструктуры и жилых домов нуждаются в ремонте.