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2 часа назад

Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Lenta.ruиещё 1

Анкара на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. О приостановке переговоров заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также министр добавил, что Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, дабы ускорить процесс принятия Хельсинки в альянс, с которыми у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.

Ранее зампреда турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что Турция якобы может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подобные планы опровергли.

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