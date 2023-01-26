Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО . О приостановке переговоров заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу , сообщает Reuters .

Также министр добавил, что Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, дабы ускорить процесс принятия Хельсинки в альянс, с которыми у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.