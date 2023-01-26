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22 минуты назад

Глава МИД Франции приехала в Одессу

Никита Бородкин

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу. Как сообщает ТАСС, об этом чиновница рассказала в своих социальных сетях.

Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Колонна опубликовала фотографию на фоне одного из зданий города и заявила, что приехала для того, чтобы подчеркнуть поддержку Киеву со стороны Франции.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники стали активно поддерживать Киев. Города страны посещали различные чиновники из разных стран Европы и США.

22 января Украину посетил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил подготовку февральского саммита, с помощью которого Киев хочет реализовать свою «формулу мира». В ходе переговоров бывший политик назвал лучшей гарантией прекращения боевых действий членство Украины в НАТО.

В мире,Катрин Колонна,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,НАТО,
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