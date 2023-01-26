Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу. Как сообщает ТАСС, об этом чиновница рассказала в своих социальных сетях.

Колонна опубликовала фотографию на фоне одного из зданий города и заявила, что приехала для того, чтобы подчеркнуть поддержку Киеву со стороны Франции.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники стали активно поддерживать Киев. Города страны посещали различные чиновники из разных стран Европы и США.