Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу. Как сообщает ТАСС, об этом чиновница рассказала в своих социальных сетях.
Колонна опубликовала фотографию на фоне одного из зданий города и заявила, что приехала для того, чтобы подчеркнуть поддержку Киеву со стороны Франции.
Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники стали активно поддерживать Киев. Города страны посещали различные чиновники из разных стран Европы и США.
22 января Украину посетил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил подготовку февральского саммита, с помощью которого Киев хочет реализовать свою «формулу мира». В ходе переговоров бывший политик назвал лучшей гарантией прекращения боевых действий членство Украины в НАТО.