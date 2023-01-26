Зеленский назвал регионы Украины с самой сложной ситуацией с энергоснабжением

"По состоянию на этот момент ограничения снабжения электричества [наблюдаются] в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация - в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

В четверг по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, предупреждение действовало около четырех часов. За это время поступала информация о взрывах в Киеве, Одессе, Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко после этого сообщал о введении экстренных отключений электричества на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Позднее в энергохолдинге ДТЭК заявили, что в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях вернулись к графикам стабилизационных отключений электричества.