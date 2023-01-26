В Одесской области заявили о перебоях с отоплением и водой после взрывов

В Одесской области после взрывов начались перебои с отоплением и водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В четверг, 26 января, глава областной администрации Максим Марченко заявлял, что в регионе начались проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах страны.
«В некоторых районах Одессы пропал не только свет, но и вода, и тепло», — дополнило информацию местное интернет-издание «Думская».
Напомним, что утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. Представители администрации заявляли, что в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, однако не уточнили, какие именно.