Гражданина Германии заподозрили в работе на российские спецслужбы

В аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене и сотрудничестве с российскими спецслужбами был задержан гражданин Германии. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, задержанный Артур Е. якобы был сообщником арестованного ранее сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л.

Следствие считает, что Карстен Л. предоставил секретные данные, а Артур Е. доставил их в Россию и передал спецслужбам.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Артур Е. не является сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии. Расследование проводилось при поддержке ФБР США.

Ранее в Германии по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти были задержаны 25 человек. Прокуратура назвала предполагаемых лидеров группы - это 71-летний принц Генрих XIII, потомок немецкого дворянского рода Ройссов, и 69-летний бывший десантник Рюдигер В.П.