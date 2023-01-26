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10 минут назад

Гражданина Германии заподозрили в работе на российские спецслужбы

Мария Иванова

В аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене и сотрудничестве с российскими спецслужбами был задержан гражданин Германии. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура ФРГ.

Гражданина Германии заподозрили в работе на российские спецслужбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, задержанный Артур Е. якобы был сообщником арестованного ранее сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л.

Следствие считает, что Карстен Л. предоставил секретные данные, а Артур Е. доставил их в Россию и передал спецслужбам.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Артур Е. не является сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии. Расследование проводилось при поддержке ФБР США.

Ранее в Германии по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти были задержаны 25 человек. Прокуратура назвала предполагаемых лидеров группы - это 71-летний принц Генрих XIII, потомок немецкого дворянского рода Ройссов, и 69-летний бывший десантник Рюдигер В.П.

В силовых структурах отметили, что Генрих XIII и его соратница, гражданка России Виталия Б. в разное время посещали консульство РФ в Лейпциге и пытались установить связи с российскими властями, но безуспешно.

В мире,ФБР,
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