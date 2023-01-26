NYT: центр Европы сместился на восток из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине повысил влияние стран Центральной и Восточной Европы, которые негативно относятся к России, и ослабила мощь Франции и Германии. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

«Польша и страны Балтии выдвинули моральный аргумент в поддержку Украины, заполнив практически вакуум, когда традиционные лидеры Европы, Франция и Германия казались парализованными», - отметил журналист.

По его мнению, баланс сил в Европе тоже сместился вместе с ее центром от «Старой Европы», «которая ценила и культивировала свои связи с Москвой», к новым членам, на восток и на север, с их воспоминаниями о советской оккупации».

Эрлангер подчеркивает, что именно давление со стороны стран Восточной и Центральной Европы имело решающее значение для решения о передаче танков Leopard Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение ЕС на восток – это «победа» для Европы. Говоря о расширении, он имел в виду Украину, Молдавию, Грузию и страны западных Балкан.