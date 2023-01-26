Зеленский заявил о желании видеть Джонсона послом Великобритании в Киеве

"Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает", - сказал Зеленский в вышедшем в четверг интервью телеканалу Sky News , отвечая на вопрос журналистки о гипотетическом назначении Джонсона на должность британского спецпосланника по Украине.

Украинский президент отметил, что у него сложились замечательные отношения с Джонсоном, который оказал важную помощь киевским властям в начале российской специальной военной операции. При этом Зеленский добавил, что не вправе рассуждать о том, поддержит ли он Джонсона в том случае, если тот в будущем снова захочет бороться за пост главы британского правительства. Зеленский также подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с нынешним премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком.