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8 минут назад

Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть бывшего премьер-министра Великобритании (2019-2022) Бориса Джонсона на должности британского посла в Киеве.

Зеленский заявил о желании видеть Джонсона послом Великобритании в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает", - сказал Зеленский в вышедшем в четверг интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос журналистки о гипотетическом назначении Джонсона на должность британского спецпосланника по Украине.

Украинский президент отметил, что у него сложились замечательные отношения с Джонсоном, который оказал важную помощь киевским властям в начале российской специальной военной операции. При этом Зеленский добавил, что не вправе рассуждать о том, поддержит ли он Джонсона в том случае, если тот в будущем снова захочет бороться за пост главы британского правительства. Зеленский также подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с нынешним премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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