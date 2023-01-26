Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве произошел взрыв. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

«Взрыв в Киеве! Все в укрытия!» - написал он.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области и новых взрывах в Одессе.

После сообщений о взрывах «Украинские железные дороги» объявили о задержках в движении поездов в ряде регионов страны. В частности, задерживаются рейсы «Ивано-Франковск – Киев» и «Киев – Львов».