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13 минут назад

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Елена Прошина

В Киеве произошел взрыв. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Взрыв в Киеве! Все в укрытия!» - написал он.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области и новых взрывах в Одессе.

После сообщений о взрывах «Украинские железные дороги» объявили о задержках в движении поездов в ряде регионов страны. В частности, задерживаются рейсы «Ивано-Франковск – Киев» и «Киев – Львов».

«Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и более» - говорится в сообщении.

В мире,Виталий Кличко,Укрзализныця,
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