Пакистан обратился за помощью к США

Пакистан обратился к властям США с просьбой использовать их дипломатическое влияние, чтобы убедить Международный валютный фонд (МВФ) «проявить снисхождение» к Исламабаду. Об этом сообщает The News.

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Ранее Пакистан объявил о сокращении своих валютных резервов до «тревожно низкого уровня». По данным Центрального банка страны, в декабре 2022-го ее валютные резервы составляли 11,7 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем за год до этого.

На фоне экономических проблем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил всем федеральным ведомствам сократить потребление энергии на 30 процентов, а также распорядился закрывать все рынки к 20:30, а рестораны - к 22:00.

23 января по всему Пакистану пропал свет из-за скачка напряжения в национальной сети. Это стало самым массовым отключением электроэнергии в Пакистане с января 2021 года.

На этой неделе Пакистан и МВФ продолжили переговоры, но фонд пока не смягчил жесткие условия, которые Исламабад должен выполнить для получения финансирования.

Одной из главных проблем остаются разногласия по поводу подхода к обменному курсу - МВФ считает неприемлемым для Пакистана искусственное поддержание стабильного курса.

Хотя Шариф публично объявил, что правительство готово выполнить все условия МВФ для возрождения программы помощи, правительству «политически трудно выполнять жесткие условия».

Министр финансов Пакистана Исхак Дар встретился с заместителем помощника министра финансов США Робертом Капротом и попросил его использовать влияние Штатов на МВФ.