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11 минут назад

В Финляндии сообщили о рекордной смертности

Газета.Ru

Рождаемость в Финляндии в минувшем году была самой низкой за более чем 150 лет, в то время как смертность - самой высокой с 1940-х годов, сообщает Tilastokeskus, ссылаясь на статистическое ведомство страны. Отмечается, что при этом за счет миграции численность населения в стране увеличилась.

В Финляндии сообщили о рекордной смертности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно отчету профильного ведомства, всего в 2022 году умерли 62 886 финнов, что на 5 227 человек больше, чем в 2021 году, также это самый высокий показатель с 1940-х годов. Одновременно с этим, зарегистрированное число рождений было самым низким более чем за 150 лет - 44 933 ребенка, что на 4661 меньше, чем годом ранее.

Специалисты подчеркивают, что за прошлый год население Финляндии увеличилось на 17 278 человек из-за миграционного прироста. На конец декабря 2022 года численность населения Финляндии составляла 5 565 519 человек.

Ранее МВД Эстонии сообщало, что часть прибывших беженцев с Украины Таллин отправит в Финляндию.

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