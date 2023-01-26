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7 минут назад

Нетаньяху пообещал провести судебную реформу в Израиле, несмотря на протесты

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что план правительства по реформированию судебной системы, который подвергается все большей критике внутри страны, не нанесет вреда экономике еврейского государства, передает Reuters. По его словам, изменения, напротив, окажут позитивное воздействие на ситуацию.

Нетаньяху пообещал провести судебную реформу в Израиле вопреки протестам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В последние дни я слышал опасения по поводу влияния судебной реформы на нашу экономическую устойчивость. Верно как раз обратное Когда реформа пройдет, я убежден, что все увидят, что верховенство закона нетронуто и даже укреплено", - отметил Нетаньяху.

Как указал премьер Израиля, изменения в судебной системе позволят не только укрепить экономику государства, но и оставят нетронутой демократию страны. Он также подчеркнул, что собирается провести реформу, несмотря на все протесты. Демонстрации против нового правительства Нетаньяху и его реформистских планов стартовали в Израиле в начале январе.

В частности, противники премьера выступили против судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против Нетаньяху.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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