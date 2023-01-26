Медведчук заявил об исчезновении Украины

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не нашел причин, по которым можно утверждать, будто Украина как государство существует. Он убежден, что страны по факту нет, поскольку ее экономика уничтожена, а ВВП упал более чем на 30 процентов. Он заявил об этом в интервью RT.