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18 минут назад

Медведчук заявил об исчезновении Украины

Lenta.ru

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не нашел причин, по которым можно утверждать, будто Украина как государство существует. Он убежден, что страны по факту нет, поскольку ее экономика уничтожена, а ВВП упал более чем на 30 процентов. Он заявил об этом в интервью RT.

Медведчук заявил об исчезновении Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик напомнил, что во время кризиса в 2008-2009 году падение ВВП составило 14 процентов, его «восстанавливали до 2013-го». Кроме того, затем произошел спад 2019-2021 годов. «Поэтому нет экономики», — заключил он.

По мнению Медведчука, падение производственного уровня на Украине составляет 70 процентов, уровень безработицы достиг 35 процентов.

«Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — считает он.

Как ранее заявил политик, адвокаты отстаивают его интересы в республике. Таким образом Медведчук прокомментировал лишение его украинского гражданства.

В мире,Виктор Медведчук,
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