Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее местные издания сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях страны. Информации о поврежденных объектах пока нет.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, связи и военного управления.
После серии ударов в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В «Укрэнерго» 20 января заявляли, что в вечерний пик генерация может покрывать чуть более, чем три четверти потребления электричества жителями страны.