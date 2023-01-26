Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Виннице и Винницкой области. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее местные издания сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях страны. Информации о поврежденных объектах пока нет.

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, связи и военного управления.