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1 час назад

СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины

Никита Бородкин

В Киевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ряд украинских изданий также сообщают, что взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу — она звучит уже около часа. Местные издания сообщали о взрывах в Николаевской области. Информации о поврежденных объектах нет.

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, связи и военного управления.

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