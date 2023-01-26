СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины

В Киевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Ряд украинских изданий также сообщают, что взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу — она звучит уже около часа. Местные издания сообщали о взрывах в Николаевской области. Информации о поврежденных объектах нет.