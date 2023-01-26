СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области прогремели взрывы. Как пишет ТАСС, об этом сообщает украинское издание «Страна».

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Напомним, что утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины.