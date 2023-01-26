Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.
Сейчас предупреждение действует по всей территории страны, включая подконтрольные украинским властям части Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и ДНР.
Напомним, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины.
Еще в ноябре 2022 года на Украине заявляли, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. В «Укрэнерго» 20 января заявляли, что в вечерний пик генерация может покрывать чуть более, чем три четверти потребления электричества в стране.