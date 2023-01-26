Воздушная тревога объявлена по всей Украине . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Напомним, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины.

Еще в ноябре 2022 года на Украине заявляли, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. В «Укрэнерго» 20 января заявляли, что в вечерний пик генерация может покрывать чуть более, чем три четверти потребления электричества в стране.