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58 минут назад

Япония отказалась оценивать поставки танков Украине

Мария Иванова

Замглавы кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио не будет оценивать решение США и Германии поставить танки Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония отказалась оценивать поставки танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кихара отметил, что для прекращения кризиса страны должны продолжать поддержку Киева и санкционное давление на Москву.

По его мнению, это создаст «предпосылки для диалога с Россией».

«Мы хотели бы воздержаться от какой-либо оценки [поставок танков - прим.ред.]», - подчеркнул он.

Первой передачу танков Украине согласовала Британия - страна поставит Киеву 14 танков Challenger 2.

25 января Берлин одобрил поставку наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Берлину ранее обратилась Польша).

США решили поставить Киеву 31 танк Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. Американцы также поставят ВСУ горючее для «Абрамсов».

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