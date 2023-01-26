Япония отказалась оценивать поставки танков Украине

Замглавы кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио не будет оценивать решение США и Германии поставить танки Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Кихара отметил, что для прекращения кризиса страны должны продолжать поддержку Киева и санкционное давление на Москву.

По его мнению, это создаст «предпосылки для диалога с Россией».

«Мы хотели бы воздержаться от какой-либо оценки [поставок танков - прим.ред.]», - подчеркнул он.

Первой передачу танков Украине согласовала Британия - страна поставит Киеву 14 танков Challenger 2.

25 января Берлин одобрил поставку наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Берлину ранее обратилась Польша).