Бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумцем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

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Он обратил внимание на заявление украинского лидера о необходимости передать Киеву от НАТО истребители и дальнобойные ракеты. «Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим? До ядерной мировой войны?!», — задался он вопросом.

Ранее Зеленский рассказал, что 25 января разговаривал с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача», — сказал он в тот же день, когда США приняли решение поставить на Украину 31 танк Abrams.