Франция в 2022 году обработала рекордное число заявок на предоставление убежища

Французские власти в 2022 году обработали максимальное количество заявок на предоставление убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Figaro.

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Согласно сведениям, переданным правительством Франции европейскому статистическому агентству Евростат, 154 тысяч 597 человек обратились за убежищем в республике. Это на 16,5% больше, чем годом ранее. Если не считать граждан Украины (100 тысяч), число тех, кто просил убежище, самыми частыми заявителями во Франции стали обладатели паспортов Афганистана, Бангладеш, Турции, Грузии и Демократической Республики Конго.

Газета отмечает, что данные свидетельствуют о «невероятном миграционном давлении, оказанном на Европу в прошлом году»: речь идет о 953 тысячах 796 переселенцах, ищущих убежища по всему Европейскому союзу, Швейцарии и Норвегии.