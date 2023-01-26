Франция в 2022 году обработала рекордное число заявок на предоставление убежища

Французские власти в 2022 году обработали максимальное количество заявок на предоставление убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Figaro.
Согласно сведениям, переданным правительством Франции европейскому статистическому агентству Евростат, 154 тысяч 597 человек обратились за убежищем в республике. Это на 16,5% больше, чем годом ранее. Если не считать граждан Украины (100 тысяч), число тех, кто просил убежище, самыми частыми заявителями во Франции стали обладатели паспортов Афганистана, Бангладеш, Турции, Грузии и Демократической Республики Конго.
Газета отмечает, что данные свидетельствуют о «невероятном миграционном давлении, оказанном на Европу в прошлом году»: речь идет о 953 тысячах 796 переселенцах, ищущих убежища по всему Европейскому союзу, Швейцарии и Норвегии.
Франция в списке рассмотревших максимальное число заявлений оказалась на втором месте, пропустив вперед Германию (226 тыс. 467). Замыкает тройку Испания (116 тыс. 952 человека). Австрия (108 тыс. 603 человека) и Италия (82 тыс. 803 человека) заняли четвертое и пятое места соответственно.