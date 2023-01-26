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10 минут назад

Франция в 2022 году обработала рекордное число заявок на предоставление убежища

Елена Прошина

Французские власти в 2022 году обработали максимальное количество заявок на предоставление убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Figaro.

Франция в 2022 году обработала рекордное число заявок на предоставление убежища
Фото: ТАССТАСС

Согласно сведениям, переданным правительством Франции европейскому статистическому агентству Евростат, 154 тысяч 597 человек обратились за убежищем в республике. Это на 16,5% больше, чем годом ранее. Если не считать граждан Украины (100 тысяч), число тех, кто просил убежище, самыми частыми заявителями во Франции стали обладатели паспортов Афганистана, Бангладеш, Турции, Грузии и Демократической Республики Конго.

Газета отмечает, что данные свидетельствуют о «невероятном миграционном давлении, оказанном на Европу в прошлом году»: речь идет о 953 тысячах 796 переселенцах, ищущих убежища по всему Европейскому союзу, Швейцарии и Норвегии.

Франция в списке рассмотревших максимальное число заявлений оказалась на втором месте, пропустив вперед Германию (226 тыс. 467). Замыкает тройку Испания (116 тыс. 952 человека). Австрия (108 тыс. 603 человека) и Италия (82 тыс. 803 человека) заняли четвертое и пятое места соответственно.

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