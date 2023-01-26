Британия опасается эскалации и не планирует поставки самолётов Киеву

Великобритания не рассматривает возможность поставок самолётов Украине, опасаясь эскалации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
«Отправка самолётов «рассматривается как слишком сильно ведущая к эскалации», — говорится в сообщении.
Газета также отмечает, что обучение ВСУ полётам на истребителе Typhoon может занять годы, ввиду того, что Киев использует «бывшие российские самолёты».
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение ФРГ отправить Украине танки Leopard «правильным».
Также сообщалось, что Лондон подтвердил гибель двух британцев в районе Соледара.