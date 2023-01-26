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27 минут назад

Британия опасается эскалации и не планирует поставки самолётов Киеву

RT на русском

Великобритания не рассматривает возможность поставок самолётов Украине, опасаясь эскалации.

Британия опасается эскалации и не планирует поставки самолётов Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Отправка самолётов «рассматривается как слишком сильно ведущая к эскалации», — говорится в сообщении.

Газета также отмечает, что обучение ВСУ полётам на истребителе Typhoon может занять годы, ввиду того, что Киев использует «бывшие российские самолёты».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение ФРГ отправить Украине танки Leopard «правильным».

Также сообщалось, что Лондон подтвердил гибель двух британцев в районе Соледара.

В мире,Риши Сунак,
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