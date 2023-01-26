Politico: Германии нужна помощь США, чтобы взять ответственность за политику безопасности

Германия не может или не хочет брать на себя ответственность за политику безопасности, для этого ей нужна помощь Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на мнение американских чиновников и экспертов.
По их словам, решение Германией проблемы отправки танков Leopard Украине после того, как США согласились предоставить Киеву Abrams, является позитивным для ФРГ, но лишь в краткосрочной перспективе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц может быть доволен тем, что заставил Вашингтон прислушаться к позиции Берлина, кроме того, ему не придется отвечать на "неудобные" вопросы о танках на Мюнхенской конференции в феврале, пишет РИА Новости.
Собеседники издания отметили, что данный эпизод стал вторым случаем, когда Германии понадобились США, чтобы спастись из геополитического тупика. В прошлом году Шольц нуждался в прикрытии со стороны американского президента Джо Байдена, чтобы "убить газопровод из России в Германию "Северный поток-2".
Сейчас ясно как никогда, что Германия не может или не хочет взять на себя бразды правления политикой безопасности, ей нужно, чтобы Америка стояла прямо за ней, подчеркнула газета.
Ранее обозреватель The Grayzone Аарон Матэ заявил, что США стремились убедить Германию поставить Украине танки Leopard, чтобы разорвать отношения между Россией и ФРГ. Журналист подчеркнул, что решение Германии игнорирует все опросы общественного мнения в стране и риск эскалации. По словам Матэ, решение о поставках Германией танков Украине - это торжество и победа "исконного интереса" США.