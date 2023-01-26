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42 минуты назад

Суд в Бразилии оштрафовал Telegram за отказ блокировать аккаунты сторонников Болсонару

ТАСС

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс в среду оштрафовал администрацию мессенджера Telegram на 1,2 млн реалов (около $240 тыс.) за отказ выполнить судебное предписание о блокировке Telegram-каналов сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару, которые обвиняются в распространении лживых новостей. Об этом сообщает столичное издание Metrópoles.

Суд в Бразилии оштрафовал Telegram за отказ блокировать аккаунты сторонников Болсонару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет об аккаунте избранного депутата национального парламента, консерватора Николаса Феррейры, заручившегося рекордно высокой поддержкой избирателей. На его канал подписано более 277 тыс. человек. Другие каналы - популярного YouTube-блогера и двух симпатизирующих бывшему главе государства консервативно настроенных общественных активистов - Telegram заблокировал.

В администрации мессенджера посчитали, что такое требование имеет признаки цензуры, запрещенной в соответствии с конституцией Бразилии, поскольку изначальные доводы суда носят общий характер, и попросили пересмотреть решение. По мнению судьи, отказываясь выполнить судебное предписание, Telegram недвусмысленно подвергает сомнению "власть судебных органов" в рамках исполнения процессуальных действий, "законность требований и обязательность их выполнения". "Нельзя путать свободу слова и безнаказанность за совершение актов агрессии", - цитирует издание вердикт.

В марте прошлого года ди Морайс выносил предписание о временной блокировке мессенджера в стране за "игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом". Впоследствии представители Telegram согласилась сотрудничать с властями.

В мире,Николас Феррейра,
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